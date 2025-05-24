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الاسم صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج والتهمة "نصاب"

11:15 ص السبت 24 مايو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مدير شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الجريمة بكافة صورها، خاصة الجرائم المرتبطة بالاحتيال والنصب عبر الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الفيوم، يدير شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ويقوم بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا الباحثين عن فرص عمل خارج البلاد.

وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الشركة الكائن بدائرة مركز شرطة أبشواي، وضبط المدير المسؤول.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على:صور جوازات سفر وتأشيرات، وعدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة، وجهاز حاسوب محمول يحتوي على أدلة رقمية تثبت النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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وزارة الداخلية محافظة الفيوم ضبط مدير شركة العمالة بالخارج
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