بقيمة 70 مليون جنيه.. سقوط عصابة الحشيش الاصطناعي في القاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وتحديدًا الحشيش الاصطناعي، بقيمة تقديرية تجاوزت 70 مليون جنيه.

ووفقًا لمصادر أمنية، تمكنت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من رصد نشاط عناصر التشكيل العصابي، الذين قاموا بجلب كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع مخدر "البودر" – الحشيش الاصطناعي – تمهيدًا لخلطها وتجهيزها لترويجها على نطاق واسع داخل القاهرة.

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، داهمت القوات أحد الأوكار التي يستخدمها المتهمون، وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم:85 كيلو جرام من المواد المخدرة (حشيش اصطناعي، استروكس، حشيش خام)، ومعدات وآلات تستخدم في خلط وتجهيز المواد المخدرة، و2 طبنجة، و4 سيارات، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

وتصل القيمة السوقية للمضبوطات من المواد المخدرة إلى نحو 70 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.