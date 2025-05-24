في حضور وزير العدل.. النيابة الإدارية تشارك في مؤتمر "العدالة الذكية"

كتب- أحمد أبو النجا:

شارك المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: "العدالة الذكية – المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي".



وجاءت مشاركة النيابة الإدارية في المؤتمر بحضور وتشريف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات القانونية، من بينهم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إلى جانب نخبة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأساتذة الجامعات، وخبراء القانون والتقنية من داخل مصر وخارجها.



وخلال الجلسة الافتتاحية، كرّمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي المستشار عبد الراضي صديق، حيث أهدته درع الجمعية تقديرًا لدوره في دعم منظومة العدالة وتطوير الأداء المؤسسي داخل النيابة الإدارية.



وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دعمها المتواصل للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير النظام القانوني في مصر، وتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون، ومواكبة التغيرات الرقمية التي يشهدها العالم في مجال التقاضي والتحقيق.



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