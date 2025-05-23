تفاصيل إصابة نائب رئيس مجلس الدولة في حادث بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصيب نائب رئيس مجلس الدولة ومجند في حادث مروري بالجيزة اليوم الجمعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع مراد.

تبين بالفحص المبدئي أن قائد دراجة نارية صدم المستشار حسين عبد الظاهر (نائب رئيس مجلس الدولة) ومجند شرطة يدعى محمد عادل أمام مقر المجلس بالشارع المشار إليه.

المصابان نُقلا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحفظت الشرطة على قائد الدراجة المتسبب في الحادث.