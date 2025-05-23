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3 جثث بالجيزة.. أحدهم غريق وآخر داخل حفرة والثالث متعفن

03:10 م الجمعة 23 مايو 2025

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كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل في حادث صعق كهربائي بالمنطقة الصناعية بأكتوبر ونقله للمستشفى، اليوم الجمعة.

فيما لقي آخر مصرعه داخل حفرة في أثناء عمله بالشيخ زايد، واستخرجت الشرطة الجثة وأودعتها ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبذات القطاع، قادت رائحة كريهة المباحث إلى جثة شاب ثلاثيني تخلص من حياته بتناول قرص لحفظ الغلال داخل منزل بمركز كرداسة لمروره بأزمة نفسية.

ويكثف رجال الإنقاذ النهري بالجيزة جهودهم لانتشال جثة غريق بنهر النيل مركز العياط جنوب الجيزة بعد مصرع أمس الخميس بعدما جرفه التيار.

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حادث صعق كهربائي مصرع عامل داخل حفرة شاب يتخلص من حياته بقرص لحفظ الغلال 3 جثث بالجيزة
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