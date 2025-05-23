ضبط مزور محررات رسمية في أبوحماد بالشرقية

كتب - علاء عمران:

أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام شاب يقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية، بمزاولة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

استغل المتهم محل سكنه كورشة لتزييف الشهادات والمستندات، حيث جهّز المكان بالأدوات اللازمة واحتفظ داخله بأختام وأكلاشيهات مقلدة، إلى جانب أصول وصور شهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته المضبوطات المشار إليها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.