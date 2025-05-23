الداخلية تضبط 38 طن دقيق وتُحكم الرقابة على الأسواق



كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة لحماية المستهلكين والتصدي لمخالفات الأسعار، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 38 طنًا من الدقيق (أبيض – بلدي مدعم) خلال 24 ساعة فقط، ضمن جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز السياحية والحرة والمدعمة.

ونفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، سلسلة من المداهمات استهدفت التجار غير الملتزمين بالأسعار المقررة أو الذين يمتنعون عن الإعلان عنها، وأسفرت الحملات عن رصد عدد من القضايا التموينية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.