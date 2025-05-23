مصرع 4 عناصر في مداهمة بؤرة مخدرات بالإسكندرية

كتب - علاء عمران:

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم خلال مداهمات أمنية نفذتها وزارة الداخلية لاستهداف بؤر إجرامية تنشط فى جلب المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات، أبرزها الإسكندرية وأسوان.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، قد كشفت تورط عدد من العناصر الجنائية في محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، إلى جانب حيازتهم أسلحة وذخائر، مع صدور أحكام مؤبد ضد اثنين منهم فى قضايا قتل، ومطلوبين على ذمة قضايا متنوعة.

وبعد تقنين الإجراءات، شنت القوات الأمنية حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن مصرع 4 من العناصر شديدة الخطورة، وضبط باقي أفراد التشكيل، وعُثر بحوزتهم على قرابة 174 كيلوجرامًا من المخدرات المتنوعة (حشيش – أيس – هيروين – أفيون – بانجو)، و11 قطعة سلاح ناري (3 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – فرد خرطوش)، وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 21 مليون جنيه.