مرور الجيزة: غلق طريق الواحات يومان بسبب الأتوبيس الترددي

كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لطريق الواحات لمدة يومين؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة برفع الكمر الخرسانى الخاص بكوبرى زويل.

منطقة الأعمال بتقاطع طريق زويل مع طريق الواحات بالاتجاه المؤدى إلى طريق الفيوم، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وأوضحت الإدارة -في بيانها- بدء الغلق الساعة 12 صباح غد الجمعة وحتى الواحدة ظهرًا نفس اليوم، وبعد غد السبت من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا.

وتجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية لحركة المركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم بالدخول يميناً إلى مسار التحويلة المستحدثة أسفل كوبرى زويل ثم العودة مرة أخرى اتجاه طريق الواحات وصولاً إلى طريق الفيوم عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.