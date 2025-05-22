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المخرج عمر زهران يغادر قسم الدقي

09:13 م الخميس 22 مايو 2025

المخرج عمر زهران

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كتب - محمد شعبان:

غادر المخرج عمر زهران قسم شرطة الدقي، الخميس، بعد إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عنه.

"زهران" وصل القسم صباح اليوم قادما من السجن العمومي بعد قضائه نصف مدة العقوبة على خلفية إدانته بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

في 8 يناير 2025 عدلت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكم أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.

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