حالتا اختناق في حريق شقة بحدائق الأهرام

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة بحدائق الأهرام حالتي إصابة مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بالبوابة الثانية.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه وتبين بالفحص اشتعال النيران في شقة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 27 (ك) بجوار سوبر ماركت.

وأسفر عن الحريق حالتي اختناق خضعا للعلاج بموقع البلاغ، وتمام الإخماد مع منع امتداد النيران للوحدات السكينة المجاورة.