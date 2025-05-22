

كتب- أحمد عادل:

تقدَّم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد شركة "اتصالات مصر" ومسؤوليها التنفيذيين، على خلفية إعلان تجاري اعتبره مسيئًا لجماهير نادي الزمالك، كونها الراعي الرسمي للنادي الأهلي.

واتهم منصور في بلاغه الشركة بنشر إعلان يصف جماهير نادي الزمالك بـ"المجانين"، واعتبره يحمل إيحاءات مسيئة ومثيرة للفتنة، تُخلّ بالنظام العام وتُثير التعصب والعنف بين جماهير الكرة المصرية.

وأوضح البلاغ أن الإعلان تسبب في حالة من الغضب بين جماهير الزمالك، واعتُبر أنه يحمل شبهة تمييز بين جماهير الناديين (الأهلي والزمالك)، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وإحالة المسؤولين عن الإعلان إلى المحاكمة الجنائية، واتهمهم بالتشهير والسبّ والقذف والتحريض وتحقير شريحة كبيرة من المواطنين وإزعاج نادي الزمالك، وإثارة الفتنة بين طوائف الشعوب وبين جمهور الأهلي والزمالك، وتكدير السلم العام وتهديد أمن المجتمع، وإشاعة أخبار كاذبة، والتحريض والتمييز والتفرقة العنصرية، ومخالفة النظام والآداب العامة".

وأشار مرتضى في بلاغه إلى أن ما حدث يُعدّ خرقًا لمواثيق الشرف الإعلامي وقوانين العقوبات، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام والإعلان في مصر.

كما توعد المستشار مرتضى منصور، في تدوينه على صفحته، بمقاضاة شركة أخرى بسبب ما اعتبره إهانة للمصريين، بسبب إعلان ظهرت به طائرة بخطين حمر.