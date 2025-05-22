حريق في مخزن كاوتش وأخشاب ببهتيم

كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن إطارات سيارات وأخشاب بالقليوبية دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار ببهتيم.

دفع مدير الحماية المدنية بالقليوبية بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال النيران بمخزن كاوتش وأخشاب بالدور الأرضي لعقار مكون من 3 طوابق.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ علمية التبريد.