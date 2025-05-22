إعلان

حريق في مخزن كاوتش وأخشاب ببهتيم

04:56 م الخميس 22 مايو 2025

حريق مخزن - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن إطارات سيارات وأخشاب بالقليوبية دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار ببهتيم.

دفع مدير الحماية المدنية بالقليوبية بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال النيران بمخزن كاوتش وأخشاب بالدور الأرضي لعقار مكون من 3 طوابق.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ علمية التبريد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مخزن كاوتش أخشاب بهتيم القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الإسكان تمنع مستأجري الإيجار القديم من حجز الشقق إلا بعد التنازل للمالك- مستند
الأسواق تترقب قرار حسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
"7 عربيات اتفرموا و17 ضحية".. ماذا حدث في تصادم الطريق الدائري؟ "صور"