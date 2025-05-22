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إصابة شرطيين في انقلاب ميكروباص أعلى كوبري أحمد عرابي

04:55 م الخميس 22 مايو 2025

انقلاب سيارة ميكروباص

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كتب- محمد شعبان:

أصيب شرطيان وسائق في أعلى كوبري أحمد عرابي بالجيزة اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الكوبري.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص اتجاه الوراق مما أسفر عن إصابة أمين شرطة كرم عبدالعاطي 47 عاما، مندوب أمن محمد عبدالصادق 60 عاما والسائق ماهر أنور 57 عاما.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.

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