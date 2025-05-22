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الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 27 مليون جنيه

04:13 م الخميس 22 مايو 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي يضم 4 عناصر جنائية أثناء محاولتهم جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة بهدف الاتجار بها.

وكانت التحريات قد أكدت قيام المتهمين بجلب شحنات من المواد المخدرة، استعدادًا لترويجها، وبالتنسيق بين الأجهزة المعنية تم تقنين الإجراءات وضبطهم في نطاق قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وعُثر بحوزتهم على 250 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وكيلو جرام من مخدر الآيس (الشابو)، وتقدّرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 27 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابى التحقيق.

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حملات امنية صفقة مخدرات وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي
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