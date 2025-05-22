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سرقوا 3 عجول في نص الليل.. السجن 15 عاما لعصابة السطو المسلح بالجيزة

02:41 م الخميس 22 مايو 2025

المتهمون في قفص ـ أرشيفية

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كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "9" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، بمعاقبة 8 متهمين (2 غيابيًا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في واقعة اتهامهم بسرقة 3 عجول من حظيرة مواشي عن طريق إكراه صاحبها وتقييده تحت تهديد السلاح في قرية بهبيت جنوب العياط.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد عبداللطيف، ومحمد عبدالحميد العدروسي، وسكرتارية خالد شعبان.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 11451 لسنة 2024 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5159 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة أن المتهمين في القضية هم (" م.س"، سائق، وشقيقه "أ.س"، سائق، و"م.ع"، و"ع.إ"تاجر، و"ع.ع"، سائق، و"م.ع"،موظف بهيئة النظافة، و"ش.ح"غفير، و"م.س" عاطل").

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين جميعًا، سرقوا ثلاثة مواشي "عجول" المملوكة لمزارع "يوسف ا"، عن طريق الإكراه ليلاً بأن دخلوا منزله وقيدوه تحت تهديد سلاح ناري "بندقية آليه"، بأن تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل حركته لاذوا بالفرار عقب إتمام جريمة السرقة، وذلك في اليوم السادس والعشرين من يوليو العام الماضي.

ونسبت النيابة العامة، للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" وفرد خرطوش و14 طلقة نارية مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه "يوسف.أ" مزارع، وأكد أنه حال تواجده ليلاً بمنزله تفاجئ بدخول المتهمين عليه وقيامهم بتوثيقه تحت تهديد السلاح وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته وسرقة ثلاثة مواشي "عجول" كرها عنه من حظيرته ثم لاذوا بالفرار.

وتمكن رجال مباحث قسم العياط بالجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين عقب تتبع خط سيرهم، وأقروا جميعا بارتكاب واقعة سرقة المواشي، وأحالهم المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا ضد المتهمين.

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