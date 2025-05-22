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قرار قضائي بشأن المنتجة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المواد المخدرة

02:08 م الخميس 22 مايو 2025

سارة خليفة

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كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتنصيع مخدر الحشيش الاصطناعي "بودر".

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، واستخدامهم شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعلمين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - ومبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة تصنيع المواد المخدرة الحشيش الاصطناعي المنتجة سارة خليفة
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