كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، سيدة و4 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات على خلفية اتهامهم بتزوير عقد زواج بأسم المنتج حسام شوقي، للاستيلاء على أمواله.

كما قضت بمعاقبة سكرتير مأذون شرعي بالسجن سنة مع الشغل، وبراءة 3 آخرين من التهمة المنسوبة إليهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10795 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، عن قيام "عماد ع." و"عبد الله ش." و"رانيا ف." و"يوسف أ." و"إيهاب غ." و"هند س." و"حسن أ." و"رفيق م.""إيهاب م." و"فاطمة س." أنهم في غضون شهر أغسطس عام 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بمحافظة القاهرة، بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة المتهم الأول في ارتكاب تزويراً في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق شخصية باسم حسام شوقي محمود جمال الدين "متوفى".

وتابع أمر الإحالة أن بطاقة الرقم القومي منسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن امدوه بالبيانات المراد إثباتها عليها أنشأها على غرار المحررات الصحيحة منها والتي تصدر عن الجهة سالفة البيان فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة من أجل إتمام جريمتهم محل الاتهام اللاحق.