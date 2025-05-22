الداخلية تضبط مدير شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مدير شركة إنتاج فني غير مرخصة في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيامه بإدارة شركة إنتاج بدون الحصول على التصاريح اللازمة.

وتبين أن الشركة كانت تستخدم أجهزة حاسوب كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا، بالإضافة إلى برامج مقلدة ومنسوخة بدون الحصول على حقوق استخدامها، كما تم الترويج للخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، جرى استهداف مقر الشركة وضبط المدير المسؤول، المقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة. وبالتفتيش في حضوره، عُثر على استوديو تصوير كامل التجهيز، واستوديو صوتي، ووحدة مونتاج.

واعترف المتهم بارتكاب تلك المخالفات بالمشاركة مع صاحب الشركة، بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.