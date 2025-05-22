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المرور يضبط 46 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

12:35 م الخميس 22 مايو 2025

مخالفات مرور

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كتب - علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قانون المرور على قائدي السيارات، حيث استهدفت ضبط المخالفين من خلال حملات متواصلة في مختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 46399 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 751 مخالفة لسير مركبات بدون تراخيص، ودراجة نارية مخالفة، و36345 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و4 مخالفات توقف عشوائي، إلى جانب 509 مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها اليومية لضبط الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

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