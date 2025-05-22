بعد وصلة تعذيب.. التحقيق في اتهام جامع خردة بقتل زوجته بأوسيم

كتب- محمود الشوربجي:

تحقق النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، في اتهام جامع خردة بـتهشيم عظام زوجته بعد وصلة من التعذيب انتهت بلفظها أنفاسها الأخيرة في مدينة أوسيم بسبب خلافات زوجية بينهما.

كما انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة أوسيم بمقتل سيدة داخل منزلها وهروب زوجها، حيث أبلغ الأهالي بعثورهم على جثة السيدة، فانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة ثلاثينية مصابة بعدة إصابات متنوعة بين جروح وكسور وكدمات في أنحاء الجسد.

وأشارت التحريات إلى أن خلافا وقع بين المجني عليها وزوجها جامع خردة قام على أثره الزوج بحمل عصا خشبية "شومة"، وانهال بها ضربا على جسد زوجته واستمر في تعذيبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتبين أن الزوج فر هاربًا عندما اكتشف وفاة زوجته.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث الجيزة من إلقاء القبض على الزوج المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.