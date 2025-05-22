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تنفيذ 85 ألف حكم وضبط 417 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

12:24 م الخميس 22 مايو 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، وتمكنت خلال 24 ساعة من توجيه ضربات قوية لتجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية، ومُنفذي الجرائم.

ضبطت الحملات الأمنية (417) قضية مخدرات، وألقت القبض على المتهمين بحيازة وترويج المواد المخدرة، كما صادرت (206) قطعة سلاح ناري متنوعة. ونجحت في تنفيذ (85,087) حكمًا قضائيًا متنوعًا، ما ساهم في تعزيز الاستقرار وفرض السيطرة الأمنية في جميع المحافظات.

جاءت هذه النتائج ضمن خطة موسعة تنفذها الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط العناصر الإجرامية، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، في إطار الحفاظ على أمن المواطنين.

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