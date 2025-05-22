الداخلية تفكك شبكة غسل أموال بملايين الجنيهات في أسبوع

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن تورط عدد من العناصر الإجرامية في قضايا غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 71 مليون جنيه، وذلك خلال أسبوع واحد فقط، في محاولة لإخفاء العائدات غير المشروعة لأنشطتهم الإجرامية.

كانت الأجهزة الأمنية قد لاحقت المتهمين المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتمكنت من تتبع مسارات أموالهم المشبوهة. وأظهرت التحريات تورطهم في غسل الأموال من خلال عدة طرق تهدف لإضفاء صفة الشرعية على أموالهم، بعد تحصيلها من أنشطة محظورة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل وزارة الداخلية تتبع أموال الجريمة المنظمة، ضمن جهودها المستمرة في مكافحة الاتجار غير المشروع وردع المتورطين.