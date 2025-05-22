إعلان

الداخلية تفكك شبكة غسل أموال بملايين الجنيهات في أسبوع

12:05 م الخميس 22 مايو 2025

غسل أموال- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن تورط عدد من العناصر الإجرامية في قضايا غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 71 مليون جنيه، وذلك خلال أسبوع واحد فقط، في محاولة لإخفاء العائدات غير المشروعة لأنشطتهم الإجرامية.

كانت الأجهزة الأمنية قد لاحقت المتهمين المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتمكنت من تتبع مسارات أموالهم المشبوهة. وأظهرت التحريات تورطهم في غسل الأموال من خلال عدة طرق تهدف لإضفاء صفة الشرعية على أموالهم، بعد تحصيلها من أنشطة محظورة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل وزارة الداخلية تتبع أموال الجريمة المنظمة، ضمن جهودها المستمرة في مكافحة الاتجار غير المشروع وردع المتورطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسل أموال وزارة الداخلية تفكك شبكة غسل أموال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الإسكان تمنع مستأجري الإيجار القديم من حجز الشقق إلا بعد التنازل للمالك- مستند
الأسواق تترقب قرار حسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
جثتان و15 مصابا بحروق في حادث أعلى الدائري (صور)