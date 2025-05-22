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تصادم 7 سيارات واشتعال النار في ملاكي أعلى الدائري بالمنيب

08:59 ص الخميس 22 مايو 2025

حادث تصادم سيارات- أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

شهد الطريق الدائري تحديدا في اتجاه المنيب، حادث تصادم بين 7 سيارات، مما أسفر عن اشتعال النار بسيارة ملاكي وتفحمها.

البداية كانت بورود بلاغا لغرفة علميات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب.

على الفور انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال المرور، أن الحادث وقع بين 7 سيارات نقل وميكروباص، وملاكي، مما أسفر عن اندلاع النيران بإحداها، وتفحمها.

كما تبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من المواطنين تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

وتعمل أوناش الإدارة العامة للمرور على رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

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