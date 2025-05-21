3 طعنات على خلاف قديم..المؤبد لفرد أمن في جريمة"بولاق"

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، بمعاقبة فرد أمن بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل عامل طعنا بسكين إثر خلاف بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، ومحمد عبد القادر الحلو وسكرتارية عبد العزيز مناع وعصام حسين.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 24604 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 5710 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "سيد .ح" فرد أمن بشركة خاصة ـ تهمة قتل المجنى عليه "محمد ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلاف استعر فيما بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم في اليوم العشرين من يوليو 2024 بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، استل سلاحًا أبيض "سكين" وسدد للمجني عليه عدة طعنات استقرت بمنطقة الرقبة والصدر محدثًا إصابات موصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي، وفق أوراق الدعوى، إلى أن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم على إثرها استل الأخير سلاح أبيض "سكين" وباغت المجني عليه 3 طعنات في الرقبة والصدر وتركه غارقًا في دمائه حتى وفاته المنية، إذ اقر المتهم أنه ارتكب جريمته بحق المجني عليه وكال الضحية لكبر سِنه وانعدام إبصاره من إحدى العينين.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليه "محمد.ع"، أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهرى حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية و طعنية حدثت من نصل آلة حادة "سكين"، نفذت معظمها طعنات في العنق والصدر إلى الأنسجة الرخوة والعضلات ما أحدثت قطوع بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وقطع غائر بنسيج الرئة ونزيف غزير، تعزي حدوث الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالعنق والصدر وما أحدثته من قطوع بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وقطع غائر بنسيج رنة اليسرى ونزيف دموى إصابي أدى إلى صدمة نزفية غير مرتجعة.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتى إدانته بالسجن المؤبد.