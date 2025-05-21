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تفاصيل اتهام طالب بهتك عرض طفلين في "الجنينة" بالشيخ زايد

10:00 م الأربعاء 21 مايو 2025

تفاصيل اتهام طالب بهتك عرض طفلين في "الجنينة" بالش

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة في الشيخ زايد، التحقيق مع طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، متهم بهتك عرض طفلين يبلغان من العمر 6 سنوات، داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استدرج الطفلين أثناء لهوهما بالحديقة وتعدى عليهما، قبل أن يفر هاربًا، وعلى الفور، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أسرتي الطفلين، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أسرتي طفلين، يبلغان من العمر 6 سنوات، يتهمان فيه أحد الأشخاص بالتعدي الجنسي على نجليهما أثناء لعبهما داخل حديقة عامة بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبفحص الكاميرات والاستماع لشهود العيان، تم تحديد هوية المتهم، طالب 16 سنة، وتم ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرتي الطفلين لسماع أقوالهم، وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهما.

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