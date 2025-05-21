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مشاجرة مسلحة بعين شمس بسبب خلاف بين أطفال

09:39 م الأربعاء 21 مايو 2025

مشاجرة مسلحة بعين شمس

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة أشخاص وهم يطلقون أعيرة نارية بشكل عشوائي بمنطقة عين شمس في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من شخصين، وطرف ثان يضم 4 أشخاص وسيدة، وذلك بسبب خلافات نشبت نتيجة لهو الأطفال.

وخلال المشاجرة، أقدم أفراد من الطرف الثاني على إطلاق أعيرة نارية عشوائيًا باستخدام أسلحة نارية دون وقوع إصابات. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في حينه، وعُثر بحوزتهم على 4 أسلحة نارية محلية الصنع (فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.


كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة أشخاص وهم يطلقون أعيرة نارية بشكل عشوائي بمنطقة عين شمس في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من شخصين، وطرف ثان يضم 4 أشخاص وسيدة، وذلك بسبب خلافات نشبت نتيجة لهو الأطفال.

وخلال المشاجرة، أقدم أفراد من الطرف الثاني على إطلاق أعيرة نارية عشوائيًا باستخدام أسلحة نارية دون وقوع إصابات. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في حينه، وعُثر بحوزتهم على 4 أسلحة نارية محلية الصنع (فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.




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مشاجرة مسلحة بعين شمس فيديو مرعب معركة نارية عين شمس
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