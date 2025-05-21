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"سهرة كيف انتهت بجثة".. كيف أنهي "إبراهيم" حياة صديقه في بالجيزة؟

09:01 م الأربعاء 21 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه داخل منزله خلال سهرة لتعاطي المواد المخدرة، بعدما سدد له 16 طعنة بسلاح أبيض "سكين" أودت بحياته.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وأمانة سر شنودة فوزي.

وكشفت الحيثيات في القضية رقم 14554 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم "إبراهيم. ح"، في يوم 2 سبتمبر 2024 بمنطقة الجيزة، قتل المجني عليه "محمد عباس" عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلاف نشب بينهما، فاستل سلاحًا أبيض "سكين"، وبمجرد أن ظفر به، سدد إليه عدة طعنات نافذة قاصدًا إزهاق روحه، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأضافت الحيثيات، أن الواقعة بدأت أثناء وجود المتهم والمجني عليه بمنزل الأول لتعاطي المواد المخدرة، فحدثت بينهما مشادة، تطورت إلى اشتباك، قام على إثره المجني عليه بطعن المتهم بـ"كتر"، مما دفعه إلى إحضار سكين من داخل المنزل، وسدد به 16 طعنة للمجني عليه، كانت كفيلة بإنهاء حياته على الفور.

وقالت والدة المجني عليه أمام جهات التحقيق، إنها حال تواجدها بمسكنها، سمعت صوت استغاثة، فتوجهت لاستطلاع الأمر، لتجد نجلها مسجى على ظهره على سلم العقار، غارقًا في دمائه، وأضافت أنها استغاثت بالأهالي، حيث حضر صديقان للمجني عليه، ورافقاها في نقله إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بجراحه، متهمة المتهم بقتله.

وبعد أن اطمأنت المحكمة لأقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة، حكمت حضوريًا بإجماع آراء أعضائها على المتهم بقتل صديقه، بالسجن المؤبد.

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