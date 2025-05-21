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السيطرة على حريق اندلع داخل محل بالمرج

07:47 م الأربعاء 21 مايو 2025

حريق داخل محل أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق اندلع داخل محل في منطقة المرج، دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل في المرج.

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت عملية الإخماد.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وصاحب المحل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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