كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "7" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، تأجيل محاكمة "سائق" في واقعة اتهامه بقتل آخر على إثر خلاف بينهما على زواج إحدى السيدات في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، إلى جلسة اليوم الأول من انعقاد الدائرة بشهر يونيو المقبل.

ترأس هيئة الدائرة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر مشير وأمانة سر عبد العزيز مناع وعصام حسين.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 4904 لسنة 2025 جنايات قسم بولاق الدكرور والمُقيدة برقم 930 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "أبو بكر.ع"، سائق، تهمة قتل المجني عليه "محمد ي"، عمدًا مع سبق الإصرار؛ لإطفاء سخيمة قلبه لتشاجره والمجني عليه، فبث الشيطان ريح خُبثه وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيّأ له جرمه إذ عقد العزم المحقق على إزهاق روحه وما أن ظفر به منفردًا أعد لذلك سلاحًا أبيض "مطواه قرن غزال"، بأن باغته على حين غرة طعنات نافذة بمواضع جسده القاتلة قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفاضت روحه إلى بارئها على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم السادس من يناير 2025 بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وفق أوراق الدعوى، فإن تحريات البحث الجنائي، أكدت وجود خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه بسبب رغبتهما من الزواج بسيدة واحدة "مطلقة"، ما أثار غضب المتهم حال تواجدهما سويًا بالطريق العام في اليوم السابق لحدوث الواقعة.

وأوضحت تحريات البحث الجنائي، أن يوم الواقعة نشبت مشاجرة فيما بين الطرفين إثر مشادة كلامية بينهما، أنصرف على إثرها المجني عليه من محل الواقعة، ولما عاد المجني عليه مرة أخرى كان ينتظره المتهم حال إحرازه سلاحًا أبيض "مطواه " وما أن ظفر به حتى أنهال عليه ضربًا وطعنه بمطواة والتي استقرت بمواضع جسده حتى اودت بحياته.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "محمد ي"، أن الإصابة الموصوفة هي إصابة طعنية حدثت بالصدر حيوية حديثة حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة ايّا كان نوعه وهي جائزة الحدوث وتعزي الوفاة نتيجة الإصابة.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات لما أسند إليه من تهمة قتل المجني عليه عمدًا.