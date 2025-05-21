"مشروط بالمراقبة".. تفاصيل الإفراج عن المخرج عمر زهران

كتب- أحمد عادل:

كشف مصطفى رمضان، محامى الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي والمخرج خالد يوسف، عن تفاصيل الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران، في قضية سرقة مجوهرات موكلته.

وقال "رمضان"، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن المخرج عمر زهران بدأ في إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي، بعد قضائه نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه في القضية.

وأضاف أن الإفراج مشروط بالخضوع للمراقبة الشرطية طوال المدة المتبقية من العقوبة، وتحدد الجهات المختصة مدى انتظام المراقبة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية.

وقررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لجلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.