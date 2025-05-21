نقل المخرج عمر زهران إلى قسم الجيزة تمهيدًا للإفراج عنه



كتب- صابر المحلاوي:

أنهت مأمورية من مديرية أمن الجيزة إجراءات نقل المخرج عمر زهران من سجن عمومي إلى قسم شرطة الجيزة، لاستكمال خطوات الإفراج عنه عقب الانتهاء من عمل "صحة الإفراج" بنيابة جنوب الجيزة الكلية، بعد حصوله على الإفراج الشرطي.

وكان زهران قد حصل على قرار بالإفراج الشرطي، بعد قضائه نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وقالت مصادر قريبة من زهران إنه تم نقله من السجن المركزي إلى سجن عمومي تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج، إذ كان قد بدأ تنفيذ الحكم في نوفمبر الماضي، وتنتهي مدة نصف العقوبة اليوم الثلاثاء 21 مايو.

وأكد المستشار عصام البطاوي، عضو هيئة الدفاع عن زهران، أن إجراءات "صحة الإفراج" أوشكت على الانتهاء تمهيدًا لإخلاء سبيله، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه على النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات، ثم ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له للتأكد من عدم وجود قضايا أخرى محبوسًا على ذمتها.

وكانت محكمة النقض قد حجزت أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على الحكم الصادر بحبسه عامًا، للحكم بجلسة 18 يونيو المقبل، وذلك في القضية ذاتها.

وشهدت الجلسة تقديم هيئة الدفاع، التي تضم المستشار مرتضى منصور، والمستشار شريف حافظ، والمستشار عصام البطاوي، مذكرات بأسباب الطعن، وطالبوا بقبوله شكلًا وبإلغاء الحكم الصادر بحبسه وبراءته من التهم المنسوبة إليه.



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