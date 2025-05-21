ضبط متعاطيين للمخدرات داخل أتوبيس نقل جماعي بالقليوبية

كتب - سامح غيث:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يُظهر شخصين داخل أتوبيس نقل جماعي، وقد بدت عليهما علامات عدم الاتزان بسبب تعاطي المواد المخدرة.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين، وتبيّن أنهما عاطلان يقيمان بمحافظة القليوبية، واعترفا بتعاطي المخدرات أثناء استقلال الأتوبيس، كما أرشدا عن مصدر حصولهما على المواد المخدرة.

ونجحت القوات في ضبط المتهم الثالث، وهو عاطل مسجَّل جنائيًا، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري "البودر" و"الأستروكس".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

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