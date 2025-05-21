أمن المنافذ يضبط 41 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لتأمين المنافذ الحدودية ومنع الجرائم المرتبطة بالتهريب.

وأسفرت جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع، وقضيتين في حيازة المواد المخدرة، و2704 مخالفات مرورية.

كما تمكنت من ضبط 34 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 258 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضيتين في مجالي الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا:

خطفوه وهددوه بكلب.. القبض على متهمين استدرجا شابًا بالقاهرة

قرار قضائي جديد بشأن دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله

حكاية زواج "فتاة بولاق" تنتهي بقتيل وسجين .. ماذا حدث؟