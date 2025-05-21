خطف وإكراه على التوقيع.. السجن 10 سنوات لمهندس وعاطل في بولاق الدكرور

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمهندس وعاطل، في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية اتهامهما وآخرين (محبوسين) بخطف عاملين تحت تهديد السلاح، وإكراههما على توقيع إيصالات أمانة، وذلك بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 12438 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4646 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هم:"ع.ع" (مالك مكتب تخصيص جمركي)، و"ع.ع" (سائق أوبر)، و"م.ج" (محامٍ)، و"ع.م" (طالب)، و"ر.م" (محاسب)، و"م.ع" (عاطل)، و"أ.ع" (مهندس).

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين بتاريخ 6 يونيو 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور، استدرجوا المجني عليهما "ح.م" و"ع.ك" إلى مكان ناءٍ، ثم قاموا بخطفهما بالإكراه والتحايل، مستخدمين التهديد والعنف، واصطحبوهما إلى مكان آخر دون إرادتهما، مطالبين بفدية مقابل إطلاق سراحهما.

وأضافت النيابة أن المتهمين احتجزوا المجني عليهما دون إذن من الجهات المختصة، وقاموا بتعذيبهما وإحداث إصابات بهما كما ورد في التقرير الطبي. كما أكرهوا المجني عليه "ح.م" على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، مستخدمين العنف والتهديد.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهما، حيث أفادا بأنهما توجها للقاء مدير مكتب جمركي لمناقشة فرصة عمل، وأثناء وجودهما في المكان المتفق عليه، توقفت سيارة أمامهما، ونزل منها عدد من المتهمين وأجبروهما تحت تهديد السلاح الأبيض على الدخول إلى السيارة.

أشار المجني عليهما إلى أنه تم اصطحابهما إلى مقهى، حيث تعرضا للضرب، ثم تم احتجازهما لمدة يومين تعرضا خلالهما للتعذيب والتهديد باستخدام أسلحة بيضاء، وإجبارهما على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، من ضمنها الإيصالات التي تم ضبطها لاحقًا.

وذكر المجني عليه "ح.م" أن المتهمين أجبروه على الاتصال بأسرته وطلب مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، قبل أن يطلقوا سراحه لاحقًا، ليتوجه مباشرة إلى قسم شرطة بولاق الدكرور ويحرر محضرًا بالواقعة.



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