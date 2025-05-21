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ضبط شركة سياحة غير مرخصة تروّج لرحلات وهمية عبر الإنترنت

02:56 م الأربعاء 21 مايو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شركة سياحة غير مرخصة، تبيّن تورطها في النصب على المواطنين من خلال الترويج لرحلات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحريات مباحث الوزارة وشرطة السياحة والآثار، أن القائمين على الشركة أوهموا الضحايا بأنها مرخصة رسميًا، وجمعوا منهم مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات سياحية، رغم عدم امتلاكهم أي تصاريح قانونية. كما اتخذوا شققًا مستأجرة كمقرات مؤقتة لإدارة نشاطهم المخالف.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات أحد المقرات وتم ضبط القائمين على النشاط، والعثور على برامج سياحية داخلية، وإيصالات نقدية، وإعلانات وبيانات أسعار للرحلات المزعومة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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ضبط شركة سياحة رحلات وهمية الإنترنت
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