الداخلية تضبط 231 سلاحًا و417 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في جميع مديريات الأمن بأنحاء الجمهورية، مستهدفة الخارجين عن القانون ومروّجي المواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 231 قطعة سلاح ناري بحوزة 204 متهمين، وضبط 417 قضية مواد مخدرة، فضلًا عن تنفيذ 85,262 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 25 متهمًا هاربًا، و19 آخرين في قضايا بلطجة، إلى جانب ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، و25,527 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال فحص 62 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبيّن تعاطي 9 منهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.