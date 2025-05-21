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نرمين تطلب الخلع: "بيخوني.. وعايزة أعيش بكرامتي"

02:16 م الأربعاء 21 مايو 2025

دعوى خلع - ارشيف

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كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "نرمين.ع"، 30 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد ست سنوات من الزواج، مبررة طلبها قائلة: "ضربني وأصابني في رأسي بعدما واجهته بخيانته في منزل عشيقته"، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في هذه العلاقة.

وقالت "نرمين" في دعواها إنها اكتشفت خيانة زوجها بعد أن ساورها الشك في تصرفاته الغريبة وتغيره المفاجئ تجاهها وتجاه أبنائهما. وأضافت أنها تتبعت خطواته ذات يوم، لتتفاجأ بوجوده داخل منزل إحدى السيدات، التي تبين لاحقًا أنها تربطه بها علاقة غير شرعية.

وأوضحت "نرمين" أنها واجهت زوجها بما رأته، لكن ردة فعله كانت عنيفة وغير متوقعة، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، ما تسبب لها بإصابات في الرأس والوجه. وقالت: "لم أكن أتخيل أن يصل الأمر إلى هذا الحد، فلم يكتفِ بخيانتي، بل ضربني وأصابني في رأسي عندما واجهته بالحقيقة".

وأكدت الزوجة أنها لم تعد تشعر بالأمان معه، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، مشيرة إلى أنه لم يبدِ أي ندم على أفعاله، بل اتهمها بأنها السبب في المشكلات.

وتابعت "نرمين": "حاولت الحفاظ على استقرار بيتنا، لكنه دمره بيده، وأذاني جسديًا ونفسيًا أمام أبنائي، فتحولت حياتنا إلى جحيم. كل ما أطلبه الآن هو أن أعيش بكرامتي بعيدًا عنه".

تسعى "نرمين"، من خلال دعوى الخلع التي رفعتها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس والمسجلة تحت رقم 938 لسنة 2024، إلى استعادة حريتها والانفصال عن زوجها. ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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