القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن في قضايا شيكات

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صيدلي هارب من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 587 سنة حبس.

وكشفت التحريات أن المتهم، والمقيم بمحافظة القاهرة، صادر بحقه 388 حكمًا قضائيًا في قضايا "شيكات – تبديد"، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ شئونها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق الردع العام.