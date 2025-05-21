ضربة أمنية.. مقتل 3 مجرمين خطرين وضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه | صور

كتب- علاء عمران:

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وتم ضبط كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال ضربة استباقية نفذتها الأجهزة الأمنية ضد عدد من البؤر الإجرامية النشطة في عدد من المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام مجموعات إجرامية تضم عناصر جنائية خطرة بجلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، وحيازتها أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تم استهداف العناصر المتورطة، ما أسفر عن مصرع 3 من العناصر الجنائية شديدة الخطورة في محافظتي قنا والدقهلية، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – قتل"، كما تبين أن أحدهم مطلوب لتنفيذ حكم بالإعدام في جنايتي قتل عمد.

كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر التشكيل، وبحوزتهم قرابة 60 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – أيس – استروكس – هيروين – هيدرو – بودر)، بالإضافة إلى 10 قطع سلاح ناري، شملت 5 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش.

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 26 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابات المختصة.

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