رئيس بعثة الحج: وصول 5550 حاجًا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

(أ ش أ)

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5550 حاجًا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة.

وأوضح رئيس البعثة - لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه وصل إلى مكة المكرمة 2550 حاجًا قادمًا من مصر و3000 حاج تم تفويجهم من المدينة المنورة.

وأضاف أنه تم تفويج حجاج المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة وهم يرتدون ملابس الإحرام، حيث توقفوا في مسجد أبيار علي للإحرام قبل أن يدخلوا مكة المكرمة مرددين " لبيك اللهم لبيك" لأداء عمرة القدوم، فيما تم شحن حقائبهم بسيارات خاصة وصلت قبل وصولهم لفنادق الإقامة، حيث وجد كل حاج حقائبه في غرفته، حيث أشاد الحجاج بقرب الفنادق من الحرم المكي ومستواها المتميز، ووجهوا الشكر لمسؤولي البعثة على جهودهم.

وأكد أن مسؤولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فور وصولهم؛ لمتابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة؛ استعدادًا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

وفي السياق، نظم مسؤولو البعثة المصرية احتفاليات في فنادق الإقامة لاستقبال أفواج الحجاج إلى مكة المكرمة، حيث تم استقبالهم فيها بالورود وتوزيع هدايا عليهم، وتخصيص عدد من أعضاء البعثة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار وحتى تسكينهم في غرفهم.

من جانبهم..أعرب الحجاج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز واهتمام مسؤولي البعثة بتنظيم رحلة الحج على أعلى مستوى.

ولفت رئيس بعثة الحج إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميًا بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار إقامتهم قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم.

وأشار إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية على مدى الأيام المقبلة؛ لنقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة.

وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار الـ24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

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