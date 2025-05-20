قاتل المهندس دهسا باللودر في التجمع: "مش برتاح ليه"

كتب- أحمد عادل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهم "أدهم امبابي" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل "مهندس التجمع" داخل موقع إنشاء باستخدام جرافة معدة ثقيلة "سكينة لودر"، لظنه أن المجني عليه يقوم بأعمال سحر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة -حصل مصراوي على نسخة منها- عن أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، وكيفية ارتكابه للجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة، إنه منذ طفولته وهو يعاني من تعرضه لأعمال سحر وسفلية من جيرانه، مشيرًا إلى أنه شعر أن المهندس المجني عليه يمارس نفس النوع من الأذى الروحي تجاهه، منذ أن شاهده لأول مرة بالموقع قبل 10 أيام.

وأضاف المتهم أنه لم يرتح للمجني عليه منذ اليوم الأول، وكان يتجنبه قدر الإمكان بعد أن شعر أنه "ينظر له ويتحدث عنه بسوء" وأنه يسعى لطرده من العمل، على حد زعمه.

وأوضح أنه في يوم الواقعة، انتظر حتى انصرف أحد المسؤولين عن الموقع، ثم باغت المهندس أثناء سيره بمفرده، وقام بدهسه باستخدام اللودر، قائلاً: "خبطته بسقف سكينة اللودر في صدره من ناحية اليمين، فوقع على ضهره، وبعد كده عدلت السكينة ونزلت عليه بشفرة السكينة وهي مقلوبة في صدره ورفعتها ونزلت بيها تاني".