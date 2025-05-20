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تفاصيل مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل ورشة بمصر القديمة

10:41 م الثلاثاء 20 مايو 2025

جثة طفل - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر صعق كهربائي أثناء عمله داخل ورشة لنحت التماثيل، عقب عرضه على الطب الشرعي لبيان عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة وأقوال الشهود، أن المتوفى كان يعمل داخل إحدى ورش نحت التماثيل، وأثناء عمله تعرض لصعق كهربائى من تيار كان يستخدمه في عمله، ولم يتمكن أحد من إنقاذه حتي سقط جثة هامدة.

واستدعت النيابة مالك الورشة، والعاملين بها، لسؤالهم حول الواقعة وكشف ملابساتها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستكمال تحريات المباحث.

كما استمعت إلى أقوال أسرة الطفل، والذين لم يتهموا أحدا في وفاته.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر القديمة، إخطارا من المستشفي بوصول جثة طفل، لقي مصرعه نتيجة صعق كهربائي، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وحرر محضر رسمي، واخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

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