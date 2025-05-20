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أثناء عبوره الطريق.. مصرع شخص صدمته سيارة بحلمية الزيتون

10:14 م الثلاثاء 20 مايو 2025

جثة-أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق في منطقة حلمية الزيتون، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتلقى مشرف غرف العمليات، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في حلمية الزيتون، مفاده وجود مصادمة.

على الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفى، وتم نقله إلى المستشفى.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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