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إحالة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات للمحاكمة

07:16 م الثلاثاء 20 مايو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
  • عرض 16 صورة
    انفجار خط غاز على طريق الواحات
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كتب- محمود الشوربجي:

أحالت جهات التحقيق 5 متهمين في حادث انفجار خط غاز بطريق الواحات في أكتوبر إلى المحاكمة العاجلة بمحكمة أكتوبر الجزئية.

وتحددت جلسة 24 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة "علاء إ"، "عمر أ"، "أحمد ج"، "محمد أ"، و"محمد و".

وكانت قوات الحماية المدنية، سيطرت على الحريق الذي اندلع على طريق الواحات بالقرب من جامعة نوال بمدينة 6 أكتوبر، عقب تسريب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز، ما أسفر عن اشتعال عدد من السيارات وإصابة 13 أشخاص ومصرع 8 آخرين.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

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انفجار خط غاز الواحات طريق الواحات قوات الحماية المدنية
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