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ضيف غير متوقع وحقيبتان.. ماذا حدث داخل فيلا نوال الدجوي في 17 نوفمبر 2024؟

07:07 م الثلاثاء 20 مايو 2025

نوال الدجوي

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كتب - محمد شعبان:

يبدو أن قضية الساعة -بلاغ سرقة كنز نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والآداب- لن تتوقف عن تصدر المشهد بتطور سريع للأحداث ساعة تلو أخرى لتزداد تعقيدًا.

في وقت أحالت نيابة أكتوبر الجزئية القضية إلى النيابة الكلية فجر محامي اثنين من أحفاد الدجوي هما "عمرو وأحمد شريف" مفاجأة من العيار الثقيل قد تقلب موازين القضية رأسًا على عقب.

المحامي حضر إلى قسم شرطة أول أكتوبر متهمًا حفيدة رائدة التعليم الخاص من ابنتها وزوجها وأختها بسرقة أموال طائلة ومشغولات ذهبية دون حصر دقيق.

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المحامي ادعى امتلاكه مقطع فيديو حصل عليه من كاميرات مراقبة مواجهة للفيلا يعود تاريخه إلى 17 نوفمبر الماضي، يرصد لحظة خروج زوج حفيدة نوال الدجوي حاملا حقيبتي سفر.

نيابة الجيزة الكلية استدعت مفجرة قضية الساعة -نوال الدجوي- لسماع أقوالها مع انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الواقعة ورفع البصمات لحسم القضية.

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