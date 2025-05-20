6 مصابين في تصادم أتوبيس وميكروباص بزهراء مدينة نصر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس أجرة بزهراء مدينة نصر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة علميات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مسجد النور.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بشارع الميثاق، وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس أجرة، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها لحين سحب الكثافات.