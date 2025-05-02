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ضبط سائق سمح لـ3 شباب بالجلوس أعلى نوافذ السيارة بزفة

10:59 م الجمعة 02 مايو 2025

سير برعونة خلال موكب زفاف

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة ملاكى برعونة والسماح لـ 3 أشخاص آخرين بالجلوس أعلى شبابيك السيارة حال سيره بحفل زفاف بمصر الجديدة، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بمحافظة شمال سيناء، وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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