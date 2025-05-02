شلل مروري أعلى المحور بسبب حادث تصادم جماعي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في تصادم جماعي أعلى محور 26 يوليو مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالقرب من نزلة الطريق الأبيض.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام عدة سيارات اتجاه ميدان لبنان مما أسفر عن سقوط 4 مصابين.

ودفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.