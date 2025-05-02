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إصابة سيدتين سودانيتين في حريق شقة بالهرم

10:23 م الجمعة 02 مايو 2025

حريق شقة سكنية

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدتان سودانيتان بحالة اختناق إثر حريق شقة سكنية بالمريوطية، غرب الجيزة مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بدائرة قسم الهرم.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء وتبين اشتعال النيران بشقة بالطابق الـ13 والأخير ببرج سكني بجوار مجمع كافيهات مما أسفر عن إصابة سيدتين تحملان الجنسية السودانية بحالة اختناق.

أخمد رجال الإطفاء الحريق ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

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